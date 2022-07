Tour-begejstringen herhjemme har utvivlsomt taget et nøk opad efter to danske etapesejre i rap, og Jonas Vingegaard skulle fra i dag forsvare sin gule førertrøje.

Hans største konkurrent Tadej Pogacar satte ind med et angreb på etapens sidste fire kilometer, men Vingegaard koblede sig på hjulet af Pogacar frem til målstregen og beholder sin føring på over to minutter.

Han formåede endda også at øge sit forspring til andre i toppen, da hans nærmeste forfølger inden etapen, Romain Bardet, kom i store problemer og mistede tid.

Torsdagens etape, der blev afgjort på det mytiske bjerg Alpe d’Huez, blev vundet den 22-årige Thomas Pidcock, der kørte alene i mål efter at have været en del af et udbrud.