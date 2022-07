4

Venstre freder Arne-pensionen og møder kritik fra blå blok

Tirsdag aften kom det frem, at Venstre ikke længere vil gå til valg på at afskaffe retten til tidlig pension - den såkaldte Arne-pension. Det skrev partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen, finansordfører Troels Lund Poulsen og beskæftigelsesordfører Hans Andersen i en kronik i Avisen Danmark, der kom ud onsdag. Venstre har tidligere anført, at man ønskede at rulle aftalen tilbage, men »erkender at den er kommet for at blive,« som de tre partifæller skriver i kronikken. Venstres kovending blev imidlertid ikke taget godt imod af deres kollegaer i blå blok. Her ærgrer både Liberal Alliance og De Konservative sig over Venstres nye standpunkt.

Arne-pensionen trådte i kraft 1. januar. 1. maj havde 37.700 personer fået tildelt retten til tidlig pension.

5

Vingegaard forsvarede føringen på udmagrende bjergetape



Jonas Vingegaard formåede igen i dag at forsvare sin samlede føring i dette års Tour de France. Dagens etape var løbets 17. og var en af de resterende afgørende etaper i slaget om den gule trøje. Rytterne skulle over tre kategori 1-stigninger og en enkelt kategori 2-stigning på vej mod mål i skibyen Peyragudes i Pyrenæerne. Danske Mikkel Bjerg forsøgte under etapen at stække Vingegaards vinger, da han tog nogle udmagrende føringer for sin holdkammerat, løbets nummer to, Tadej Pogacar. Mikkel Bjergs føringer splittede feltet ad og flere stærke bjergryttere må give slip. På bjergets sidste stigning var det kun Vingegaard og Pogacar tilbage i front, og sloveneren slog snævert danskeren på målstregen. Grundet bonussekunder reducerede han dermed Vingegaards føring med fire sekunder. Danskeren fører stadig med over to minutter ned til Pogacar. I morgen står den på løbets sidste bjergetape, når rytteren har mål på legendariske Hautacam - bjerget, hvor Bjarne Riis cementerede sin Tour-sejr i 1996.

Læs Jyllands-Postens reportage fra dagens etape her.