SAS og piloterne indgår ny overenskomstaftale - hvad betyder det for selskabet og for de rejsende?



Natten til tirsdag var der endelig gennembrud i forhandlingerne mellem SAS og de cirka 1.000 piloter, som har strejket siden den 4. juli. Strejken har kostet SAS over en milliard kr. i løbet af de 15 dage, den varede. Nu står virksomheden dog over for en række nye udfordringer. Først og fremmest skal der skaffes kapital for at gennemføre den rekonstruktion, som lige nu er undervejs i USA. Det kan ske ved hjælp fra nye investorer eller ved frasalg af aktiver - en løsning, som SAS dog helst vil undgå, som Finans kunne berette her til aften. Selvom en ny aftale er underskrevet, går der stadig et par dage, før SAS er tilbage i fuld drift, og der vil fortsat vil være aflyste fly de næste par dage.