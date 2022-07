3

Forhandlingerne i pilotkonflikt når snart sin ende - men resultatet er uklart

Inden mæglingen i SAS’ pilotkonflikt blev genoptaget mandag morgen, meddelte SAS’ forhandlingsleder Marianne Hernæs, at forhandlinger snart nærmede sig en afslutning. Hun fortalte til den fremmødte presse, at »det snart vil være uansvarligt at fortsætte« og berettede derefter, at det dog fortsat er uklart, hvorvidt forhandlingerne vil ende i en aftale eller i et nyt sammenbrud. De samme tanker gjorde formanden for Dansk Pilotforening, Henrik Thyregod, sig, da han fortalte, at forhandlingerne snart måtte få en ende. Alt andet ville være »uværdigt«. Parterne forhandlede over weekenden 33 timer i streg uden at nå frem til et resultat. Piloterne har strejket siden den 4. juli.