Et rødt flertal i Folketinget havde ellers tidligere afvist at gå den vej.

Advokatfirmaet har over for Jyllands-Posten forsikret, at der ikke er tale om bestillingsarbejde for Nye Borgerlige, og at de har frie uvildige hænder til undersøgelsen.

Sri Lanka i undtagelsestilstand efter vilde demonstrationer og præsidentens flugt

Ø-staten Sri Lanka, som ligger ved sydspidsen af Indien, befinder sig i en situation af kaos og anarki.

Efter månedlange demonstrationer mod præsident Gotabaya Rajapaksa indtog demonstranter lørdag præsidentens palads, og andre brændte samtidig hans barndomshjem ned til grunden.

Natten mellem tirsdag og onsdag flygtede præsidenten med blandt andre sin hustru til Maldiverne. I løbet af onsdag er den decimerede præsident fløjet videre til Singapore.