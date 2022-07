3

Field’s er genåbnet

Mandag åbnede Field’s igen dørene for besøgende, efter at storcentret har været lukket i en uge pga. et skyderi. Genåbningen blev markeret med en mindehøjtidelighed til ære for de tre dræbte personer i angrebet.

Du kan læse Jyllands-Postens reportage af genåbningen her.

Vedligehold har lukket for gassen fra Rusland til Tyskland

Gasforsyningen fra Rusland til Tyskland stoppes i ti dage, mens gasledningen Nord Stream 1 lukkes på grund af vedligehold. Efter planen stopper gassen med at flyde klokken 6 dansk tid mandag morgen frem til 21. juli.

Tyske myndigheder frygter dog, at det ikke bare bliver et midlertidigt stop for gas fra Rusland til Tyskland. De er nemlig bekymrede for, at Rusland ikke åbner for gassen igen, når ledningen har undergået vedligehold.