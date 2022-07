1

I Sri Lanka har store demonstrationer grundet landets dybe økonomiske krise i løbet ad lørdagen grebet om sig. Præsidentens embedsbolig har været invaderet af demonstranter, som senere også satte ild til premierministeren, Ranil Wickremesinghes, private bolig.

Wickremesinghe havde allerede før ildspåsættelsen holdt flere møder med ledere fra andre politiske partier for at drøfte, hvad der kan gøres for at mindske uroen. Drøftelserne har ført til, at han tilbyder at »træde tilbage for at bane vej for en ny regering med alle partier.«