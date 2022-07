Det bliver 58-årige Susanne Eilersen, 2. viceborgmester i Fredericia Kommune, som overtager Kristian Thulesen Dahls plads i Folketingssalen til august. Dansk Folkeparti er de seneste uger reduceret fra 10 til 5 mandater i Folketinget.

Våd tour-start i København gav udfordrende forhold

Verdens største cykelløb Tour de France begyndte i eftermiddag med en enkeltstart i Indre By i København, men et skift i de seneste dages sommervejr til silende regn gav rytterne udfordrende forhold på de københavnske veje.

En af forhåndsfavoritterne på enkeltstarten, schweizeren Stefan Bisegger, måtte to gange i asfalten undervejs på de 13km, og brostenene på Amalienborg Slotsplads var tidligere på dagen spejlblanke af vand.

Det blev en overraskende sejr til belgiske Yves Lampaert, der med en gennemsnitshastighed på næsten 52 km/t stormede gennem Købengans i hurtigste tid. Danskerne Mads Pedersen og Jonas Vingegaard kom i mål som nummer seks og syv.





Parterne i SAS-konflikt viser tegn på at nærme sig hinanden

Mæglerne i SAS-konflikten, der kan ende med, at omkring 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark stopper arbejdet, er trådt tilbage i forhandlingerne, så medarbejdere og arbejdsgivere nu taler direkte med hinanden. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Ifølge den svenske mægler, Jan Sjölin, er det positivt, at parterne nu kan tale sammen. Normalt sidder parterne i hver sit rum i en mæglingssituation

Kernen i konflikten er, at piloterne er utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på billigere overenskomster i to datterselskaber.

Ved midnat mellem fredag og lørdag udløber fristen for en overenskomstaftale mellem SAS og piloterne. Fristen blev onsdag udskudt med 72 timer. Finder parterne ikke frem til en aftale, kan det ifølge SAS selv komme til at berøre op mod 30.000 passagerer om dagen hen over sommeren.