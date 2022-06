4

Slangeøen er tilbage på Ukrainske hænder

Russiske tropper har forladt en strategisk vigtig ukrainsk ø i Sortehavet, Slangeøen, der har dannet ramme om heftige kampe flere gange under krigen.

Russerne besatte Slangeøen den dag, hvor de indledte invasionen. Øen blev kendt i hele verden, da ukrainske grænsevagter på øen afviste at overgive sig, da de stod over for et russisk krigsskib.

Rusland påstår, det skulle være en handling af ”goodwill” for at demonstrere, at der er åbnet en korridor for korneksport fra Ukraine. Den forklaring fejes af bordet af Ukraine, der over de seneste uger har gennemført adskillige angreb mod russiske tropper på øen.