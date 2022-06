På topmødet kom det også frem, at Nato-landene for første gang vil vedtage et strategisk koncept, som omtaler Kina. Jens Stotlenberg forventer, at Nato-landene bliver enige om at betegne Kina som en »udfordring for vores interesser og vores sikkerhed«.

4

Den økonomiske optur ser ud til at lakke mod enden

Den økonomiske fest efter coronakrisen ser nu ud til at lakke mod enden. Sådan lyder det i hvert fald fra Danske Bank på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik.

Den såkaldte erhvervstillidsindikator er faldet for anden måned i træk, og den har med en værdi på 99,3 i juni ramt det laveste niveau i over et år. En værdi over 100 indikerer fremgang, mens en værdi under 100 indikerer tilbagegang.

Tallene for erhvervslivet kommer, efter at Danmarks Statistik for nylig kunne offentliggøre at forbrugertilliden i juni faldt til det laveste niveau, der nogensinde er registreret.

Vil du modtage overblikket dagligt? Du kan f.eks. tilmelde dig nyhedsbrevet ”Aften” eller downloade app’en ”Jyllands-Posten Nyheder” og tillade push-notifikationer.