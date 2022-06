Skotterne får igen lov til at stemme om at forlade unionen med England, Wales og Nordirland. Tirsdag præsenterede Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, konkrete planer for at løsrive sit land med 5,5 mio. indbyggere fra resten af Det Forenede Kongerige.

Sturgeon vil afholde en ny folkeafstemning om skotsk selvstændighed den 19. oktober 2023, sagde hun i en tale i parlamentet i Edinburgh. Spørgsmålet vil lyde: »Skal Skotland være et selvstændigt land?«

5

Dommer i Louisiana blokerer abortforbud midlertidigt

En dommer i den amerikanske delstat Louisiana har mandag midlertidigt blokeret et abortforbud i staten. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det sker, efter at en af statens tre abortklinikker sagsøgte staten og sagde, at det abortforbud, der lå klar til at blive gennemført i staten, »mangler de forfatningsmæssige nødvendige garantier, der forhindrer vilkårlig håndhævelse.«

Blokeringen betyder, at abortklinikker, der ikke har kunnet udføre deres arbejde siden fredag, kan genoptage arbejdet. Fredag omstødte USA’s Højesteret den skelsættende ”Roe v. Wade”-afgørelse fra 1973, der gav kvinder ret til abort. Fredagens afgørelse åbner for, at amerikanske delstater selv kan begrænse eller forbyde abort.

