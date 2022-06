1

Nato skruer kraftigt op

Nato vil drastisk forhøje antallet af enheder, som kan mobiliseres til hurtig indsats. Det udtalte alliancens generalsekretær, Jens Stoltenberg, på en pressekonference i Bruxelles mandag forud for alliancens topmøde i Madrid.

Det er planen at bringe antallet af de særlige indsatsstyrker op på over 300.000. I dag har Nato omkring 40.000 mand i den multinationale styrke, NRF. Stoltenberg fortalte også, at der skal oprettes våbendepoter på den østlige flanke i Østeuropa, hvor indsatsstyrkerne skal være. Stoltenberg mener selv, at indsatsstyrkerne opgraderes for fredens skyld.