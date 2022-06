24/06/2022 KL. 19:12

De 3 vigtigste nyheder fredag den 24. juni

Godaften og velkommen til dagens nyhedsoverblik. I aften kan du læse om en ny afgørelse i USA's Højesteret, der får betydning for retten til abort. Du kan også læse, at to folketingsmedlemmer forlader Dansk Folkeparti. Men vi begynder hos Inger Støjbergs nye parti, som har fået særdeles stor opbakning. God læselyst.