Der tilbydes nyt boosterstik til 2,5 mio. danskere

Op mod 2,5 mio. danskere vil blive tilbudt et fjerde booster-stik mod covid-19 i løbet af efteråret. Det meddelte Danmarks, statsminister Mette Frederiksen, på et pressemøde onsdag.

Det sker for at øge beskyttelsen mod et alvorligt sygdomsforløb.

Fra 15. september vil ældre plejehjemsbeboere og særligt sårbare borgere blive tilbudt et boosterstik, og fra 1. oktober forventes alle danskere over 50 år at få tilbudt et boosterstik.