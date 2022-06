Ensemble fik 245 pladser i parlamentet, men det kræver 289 mandat for at få et flertal. Marine Le Pens parti, National Samling, fik 89 pladser, hvilket er mere end en tidobling af partiets nuværende mandattal.

Folketinget har besluttet at holde fast i F-16-fly

På grund af krigen i Ukraine har Folketinget besluttet at holde længere fast i F-16-fly. Forsvarschef Flemming Lentfer har anbefalet at beholde flyene indtil senest 2027. Den anbefaling har regeringen og et flertal i Folketinget valgt at følge.

Det vil koste 1,1 milliard kroner ekstra i perioden. Det går til udgifter til brændstof, indkøb af reservedele samt personel. De første F-16-fly kom til Danmark i 1980.