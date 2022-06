1

Uffe Ellemann-Jensen er død

Efter længere tids sygdom er tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen afgået ved døden.

Uffe Ellemann-Jensen var formand for Venstre i 14 år, fra 1984 til 1998, hvor han var tæt på at blive statsminister, men endte med at tabe valget til socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen med 176 stemmer på Færøerne. Han betegnes som en af Danmarks største politikere i nyere tid og var som udenrigsminister med til at forhandle fire EU-forbehold på plads, da danskerne stemte nej til Maastricht-traktaten i 1992.