17/06/2022 KL. 19:10

De 4 vigtigste nyheder fredag den 17. juni

Godaften og velkommen til dagens nyhedsoverblik. I dag kom det frem, at Kristian Thulesen Dahl ikke genopstiller for DF. En vanvidsbilist blev idømt fire års fængsel for at invalidere betjent. Samtidig foreslog EU-Kommissionen, at Ukraine skal tildeles kandidatstatus. Få overblikket over dagens begivenheder her.