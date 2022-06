Sygdommen er nu på et så alvorligt stadie, at hans søn, den nuværende formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, har været nødt til at rejse hjem fra Folkemødet på Bornholm før tid.

Minkkommissionen er klar med rapport i slutningen af juni

Minkkommissionen afleverer sin rapport til Folketinget den 30. juni.

Regeringen meldte i efteråret 2020 ud, at alle mink i Danmark skulle aflives af frygt for coronamutationer.

Den beslutning havde regeringen ikke lovhjemmel til at træffe. Rapporten afdækker bl.a. statsminister Mette Frederiksens rolle i beslutningen.