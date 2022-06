Meldingen fra S-regeringen kommer efter færdiggørelsen af en forundersøgelse til en fast forbindelse over Kattegat. Den skulle have været færdig inden udgangen af 2021, men blev udskudt til foråret 2022.

2

Britisk fly med flygtninge på vej til Rwanda er stoppet

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol stoppede tirsdag et britisk fly fra at sende asylansøgere til Rwanda.

Danmark forhandler lige nu med Rwanda om et flygtningesamarbejde.

»Jeg kan berolige kritikerne med, at en forudsætning for en eventuel aftale med Rwanda er, at aftalen lever op til Danmarks internationale forpligtelser,« siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek til Jyllands-Posten.