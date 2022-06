Zelenskyj i appel til Danmark: Hjælp os ind i EU

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj lægger pres på Danmark for at støtte ukrainernes vej mod optagelse i EU.

Under et videopressemøde for danske journalister tirsdag, sagde præsident Zelenskyj, at Danmark kommer til at spille en »nøglerolle« for Ukraines drøm om på sigt at kunne blive optaget i den europæiske union.

»Jeg håber meget, at Danmark ikke vil være reserveret, men vil hjælpe os med at opnå kandidatstatus. Det er meget vigtigt for os.«





