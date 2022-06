4

Korruptionen hersker stadig i Ukraine

I alle årene siden uafhængigheden i 1991 har Ukraine under sine hidtil seks skiftende præsidenter været præget af systematisk og massiv korruption.

Både i landets lovgivende, udøvende og dømmende magt er mangt og meget til salg, fremgår det af utallige ukrainske og internationale undersøgelser på området.

»Korruptionen er fortsat indgroet, og regeringens initiativer til at bekæmpe den er blevet mødt med modstand og har lidt tilbageslag,« lyder det fra ngo’en Freedom House.

5

Hård kritik af Nationalmuseet for at fyre den sidste ekspert i Besættelsen

En række historikere og museumsfolk kritiserer Nationalmuseet, som Frihedsmuseet hører under, for at have fyret den sidste forsker på Frihedsmuseet i Churchillparken i København.

»Jeg har svært ved at forstå, at man bygger et nyt museum om Besættelsen, og så har man ikke råd til at ansætte en enkelt eller to, der har forstand på Besættelsen, og som kan være med til at imødekomme den store interesse, der stadig er for emnet,« mener Søren Tange Rasmussen, leder af Besættelsesmuseet i Aarhus.

6

Aldrig har pollentallet været målt højere

Hvis du søndag var ekstra hårdt ramt af nyseanfald, kløende og røde øjne samt hovedpine, så var du langtfra den eneste. I weekenden blev der nemlig slået pollenrekord i Danmark med et pollental for græs på 411. Den tidligere rekord lød på 325 og blev målt i 2014.

Det fortæller rådgivningschef Betina Hjorth fra Astma-Allergi Danmark, som står for at registrere de officielle pollental i Danmark. Ifølge rådgivningschefen er der flere årsager til rekorden. Dels weekendens varme vejr, dels klimaforandringer og dels, at der i dag er 19 pct. mere græs og 35 pct. mere birk i Danmark end for 30 år siden.

