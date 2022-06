»Vi har fået penge til at klare befolkningstilvæksten, men vi er nødt til at bruge nogle af disse penge på at rekruttere og fastholde medarbejdere, for sygehusene lider under voldsom personalemangel,« siger han.

3

27-årig har hacket og krænket 500 piger og kvinder. Fredag faldt straffen

I en af Danmarkshistoriens hidtil største sager om hacking og digitale krænkelser af flere hundrede unge kvinder blev en 27-årig mand fra Herning ved Retten i Herning idømt fire års fængsel. Derudover blev han idømt et såkaldt kontaktforbud, så han ikke må kontakte børn under 18 år, han ikke kender, over internettet.

Den dømte har nu de næste 14 dage til at beslutte, om han vil anke straffen. Han har i forvejen siddet varetægtsfængslet 1,5 år.