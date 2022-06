3

Rekordlavt antal dræbte i trafikken

Ifølge en ny rapport fra Vejdirektoratet mistede 130 personer sidste år livet i trafikken, hvilket er det laveste tal i de næsten 100 år, man har registreret antallet af dræbte i trafikken. Også antallet af tilskadekomne i trafikulykker faldt ifølge rapporten fra 2020 til 2021, selv om trafikken steg.

Blandt årsagerne til det lavere antal trafikdræbte nævner eksperter coronanedlukning, mere sikre biler samt den nye lov om vanvidskørsel.

JP-analyse: Kommunerne må sætte velfærden på slankekur

Ifølge en analyse i Jyllands-Posten er det ikke kun på prisen på hakkebøffer og benzin, at danskerne i den kommende tid kommer til at mærke krigen i Ukraine som en daglig realitet. Efter at regeringen og kommunernes forening, KL, sent onsdag aften indgik en stram økonomiaftale for næste år, bliver krigens konsekvenser også ganske nære på andre måder.