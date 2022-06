Manden er anholdt, og tysk politi efterforsker episoden.

Ekshooligan er idømt forvaring for en række overgreb

En 29-årig mand fra hooliganmiljøet i Brøndby er onsdag eftermiddag blevet idømt en af de hårdeste straffe i det danske retssystem - forvaring. Det har Retten i Glostrup afgjort.

Manden er dømt for i en årrække at have begået seksuelle overgreb mod 14 drenge og unge mænd, der også var en del af miljøet. Derudover er han dømt for overgreb mod en kvinde.