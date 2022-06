Radikale Venstre er et af de få partier, der har vist sig at være positivt stemt over for statsminister Mette Frederiksens udmelding om en potentiel regering hen over midten på den anden side af et valg.

Men partiet vil ikke være med til at flyve asylsøgere til Rwanda, siger formand for Det Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen i en skriftligt kommentar til Jyllands-Posten.

Socialdemokratiet har siden 2018 haft et stærkt ønske om at oprette et dansk modtagecenter i et tredjeland. Sidste år indgik Danmark så en aftale om et uforpligtende treårigt samarbejde på flygtningeområdet med Rwanda.





EU-aftale om mindsteløn er på plads

En aftale om mindsteløn i EU er faldet på plads mellem EU-Parlamentet og Rådet. Det oplyser EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i en pressemeddelelse, efter at EU-Parlamentet og Rådet natten til tirsdag blev enige om aftalen.

Aftalen skal nu formelt godkendes i EU-Parlamentet og i Rådet, før den træder i kraft. Sverige vil sige nej, mens Danmark er skeptisk og nu vil nærlæse aftalen. Den nordiske modstand er dog i sig selv ikke nok til at bremse aftalen, der kan vedtages med kvalificeret flertal.

Forslaget om mindstelønnen blev fremsat af EU-Kommissionen i 2020.





