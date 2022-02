Velkommen til dagens briefing, hvor krisen mellem Ukraine og Rusland fylder meget, men der også er plads til et kig på bl.a. ekstremt vejr i Australien samt dagens kommende begivenheder - disse omfatter en tur i den varme stol for Nick Hækkerup.

Men først et blik på begivenhederne i Ukriane-krisen siden sent i går aftes. Der er blandt sket det, at USA’s udenrigsminister Antony Blinken har aflyst et møde med sin russiske modpart Sergei Lavrov, fordi »det ikke længere giver mening« at mødes, når Rusland har påbegyndt en invasion ved at sende tropper ind i de oprørskontrollerede områder i Østukraine.

Japan har også meldt sig klar med sanktioner i løbet af natten. Landet vil nu indefryse midler fra bestemte russere.

