Godmorgen og velkommen til tirsdagens briefing, hvor vi bl.a. kommer omkring krisen i Ukraine, ubådshemmeligheder og flygtninge. Men vi lægger ud med nyheden om, at USA's udenrigsministerium beder amerikanske statsborgere i Hviderusland om at forlade landet øjeblikkeligt.

Årsagen er russisk militæroptrapning langs Hvideruslands grænse til Ukraine. Det oplyser ministeriet natten til tirsdag dansk tid. »Amerikanske statsborgere i Hviderusland bør tage afsted med det samme ved brug af enten kommercielle eller private metoder,« skriver ministeriet i en erklæring på sin Facebook-side. USA har samtidig ændret rejsevejledningen for Moldova. Her frarådes amerikanere at rejse til, blandt andet på grund af den russiske aktivitet omkring Ukraine. Derudover bliver amerikanere, der befinder sig i den prorussiske udbryderregion Transnistrien, bedt om at forlade området. Transnistrien grænser op til Ukraine.

Meldingen fra det amerikanske udenrigsministerium kommer, to uger efter at USA bad familierne til amerikanske regeringsansatte i Hviderusland om at forlade landet.

Samtidig advarede USA’s udenrigsministerium amerikanere mod at rejse til Hviderusland, der er en af Ruslands nære allierede. »På grund af en stigning i usædvanlig og bekymrende russisk militæraktivitet nær grænsen til Ukraine bør amerikanske statsborgere, der befinder sig i eller overvejer at rejse til Hviderusland, være opmærksomme på, at situationen er uforudsigelig,« skrev ministeriet i en opdateret rejsevejledning den 31. januar.



Russiske marinesoldater er her i øvelse med hviderussiske styrker nær Brest. Foto: Det russiske forsvarsministerium/AFP

Amerikanernes træk skyldes en »dramatisk acceleration« i antallet af russiske styrker ved den ukrainske grænse, har udenrigsminister Anthony Blinken fortalt til nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Pentagon arbejder USA dog stadig ud fra den overbevisning, at Putin endnu ikke har truffet en endelig beslutning om at invadere Ukraine. Og nu til de øvrige nyheder: Apoteker vil overtage dele af lægernes arbejde, men lægerne er skeptiske Gå på apoteket frem for til lægen, hvis du tror, at du har klamydia, eller hvis dit barn skal tjekkes for børneorm. Apotekerforeningen ønsker at kunne ordinere medicin for visse sygdomme. De praktiserende læger er skeptiske.

Apotekerne står måske til at overtage dele af lægernes arbejde. Lonni Mellin er behandler-farmaceut på Fredericia-Krone Apotek. Foto: Rikke Kjær Poulsen



Strejkende SAS-bagagepersonale genoptager arbejdet tirsdag De bagagemedarbejdere fra SAS Ground Handling (SGH), som har strejket siden lørdag morgen, har genoptaget arbejdet i Københavns Lufthavn ved midnat natten til tirsdag. Regeringen får opbakning til yderligere bidrag til afskrækkelsesmission Efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn har regeringen fået opbakning af Folketingets partier til yderligere bidrag til Natos afskrækkelsesmission over for Rusland. Canada sender også flere våben og penge. Støttepartier vil kun sende flygtninge hjem til stabile forhold Regeringens støttepartier vil have ændret reglen om midlertidigt ophold for flygtninge, så de kun kan sendes hjem til stabile forhold, skriver Berlingske. Ingeniør erkender at have solgt hemmeligheder om USA’s ubåde En tidligere ingeniør i den amerikanske flåde har mandag erklæret sig skyldig i at ville sælge informationer om USA’s atomubåde til en fremmed magt. Det sker som del af en aftale med anklagerne i sagen.

Et ægtepar i USA er tiltalt for at ville sælge informationer om USA's atomubåde til en fremmed magt. Nu har manden, der er tidligere ingeniør i den amerikanske flåde, erklæret sig skyldig. Arkivfoto/Ritzau Scanpix

Canadas regering vil stoppe protester med særlig vedtægt Canadas premierminister, Justin Trudeau, vil tage særlige magtbeføjelser i brug for at afslutte de protester mod regeringen, der de seneste uger har lukket flere grænseovergange til USA og lammet dele af hovedstaden Ottawa. DET SKRIVER DE ANDRE MEDIER OM: Avisen Danmark: Cecilia Jeppesen har ventet 80 dage på at komme i kontakt med Region Syddanmark, så hun kan få den operation på et privathospital, som hun har ret til. Regionen har slukket for patienttelefonen. Berlingske: Det skal være sværere at sende mennesker tilbage til lande, der er ustabile. Situationen i hjemlandet skal være varigt forbedret, før opholdstilladelse kan inddrages, mener støttepartier. B.T.: Et helt almindeligt par i København med to fornuftige lønsedler kan godt skyde en hvid pind efter drømmen om at åbne terrassedøren i huset og lege med deres lille barn på græsplænen. Børsen: Krisen i Ukraine får danske virksomheder, der opererer i landet, til at forberede sig på det værste. En rådgiver siger, at han ikke kender til nogen virksomheder, der ikke har en beredskabsplan. Finans: Efter årelange forsinkelser er de nye ejendomsvurderinger ramt af fejl. Som de første i landet har cirka 7400 ejendomme fået nye vurderinger – og det er disse sager, som er behæftet med fejl.

Ejendomsvurderingerne blev sat i bero i 2013 efter kritik fra Rigsrevisionen. Siden har Skatteministeriet arbejdet på at udvikle et nyt system, der skal give mere præcise og gennemsigtige vurderinger baseret på bl.a. lokale salgspriser og BBR-data. Arkivfoto: Jens Dresling

Ekstra Bladet: Den betændte FE-sag bliver mere og mere alvorlig, som dagene skrider frem. Flere og flere fremtrædende aktører retter skytset direkte mod regeringen med Mette Frederiksen (S) i spidsen. Information: Tysklands Olaf Scholz er taget fra Kijev til Moskva, som står på kanten af krig med hinanden. Hans position virker svag, men i det moralske opråb om det store tyske svigt tænkes historien ikke med, lyder det i en leder. Kristeligt Dagblad: Det skal være lettere for kvinder, der bryder med deres voldelige mand, at begynde et nyt liv i en anden kommune. Sådan lyder det i nyt udspil, der foreslår bedre støtte til ofre for partnervold. Politiken: Regeringen vil med en overhaling af planloven sikre ambitionen om et sammenhængende Danmark. Men lækket aftaleudkast er uspiseligt for forligskredsen og kritiseres af organisationer. Vinter-OL: Mens disse linjer skrives er de danske ishockeyherrer i kamp med Letland ved vinter-OL. Og Danmark er på 2-2, så der er håb om dansk sejr.

Desværre led de danske curlingherrer tirsdag endnu et nederlag. Denne gang til de ubesejrede svenskere. Se højdepunkterne fra kampen her:

Humøret var til gengæld i top hos den kvindelige danske curlingskipper, Madeleine Dupont, efter storsejren over russerne på 10-5. Kort efter opgøret hyldede hun danskernes curlingpræstation og ser frem mod kampen mod ærkerivalerne fra Sverige. Der skulle noget vildt til for at slå Zoi Sadowski-Synnott i kvindernes Big Air finale i snowboard, og det var netop det, som østrigske Anna Gasser kom med på sit sidste run, hvor hun lavede historiens første triple backflip i en konkurrence.

Anna Gasser imponerer dommerne i konkurrencen i Beijing. Foto: Manan Vatsyayana/AFP

JP MENER: Dansk demokrati er under pres Danmark ligger lavest i Norden i international demokratimåling. Regeringens lukkethed og magtfuldkommenhed er en stor del af forklaringen. Læs lederen her. DAGENS JP-INDLÆG: Politikere kan kun rumme én tanke – kunne de dog bare lære af Cubakrisen Vestens politikere kappes om vilde meldinger i Ukrainekrisen. Den retorik er ikke med til at skabe fred. Det gør det sværere og sværere at kravle ned fra træet, når krisen skal løses. Her kunne nutiden lære af Khrusjtjov og Kennedy, skriver Lars Ehrensvärd Jensen, major, Kvistgård i dagens kronik.

I 1961 krydsede USA og det daværende Sovjetunionen klinger over Cuba, hvor Krustjov havde anlagt missilbaser på øen. Den amerikanske præsident John F. Kennedy spillede højt spil og krævede, at truslen mod USA på den kommunistisk ledede ø blev fjernet. Han vandt magtkampen. Lars Ehrensvärd Jensen peger på, at der kom en løsning, fordi politikerne var oprigtigt interesserede i at undgå en 3. verdenskrig. Arkivtegning: Rasmus Sand Høyer

DAGENS TEGNING: Længere på literen

Tegning: Niels Bo Bojesen

Ungarns premierminister har besluttet at holde benzinpriserne i ro hen over valget. DET SKER I DAG: 08:00 Danmarks Statistik udgiver fertilitetstal og BNP-indikator 09:30 Spionchef beder Østre Landsret om at blive løsladt 13:00 Nato-generalsekretær taler til pressen forud for ministermøde 20:00 Ukraine-strid får USA’s forsvarsminister til Europa Italiens forfatningsdomstol mødes om folkeafstemning om aktiv dødshjælp Den tyske kansler er på besøg hos Putin VEJRET: Lidt eller nogen sol, dog enkelte byger. Temperaturer mellem fire og syv grader med jævn til hård vind fra vest og sydvest. I aften og i nat regn eller byger. Temperaturer mellem en og fem grader med jævn til hård vind vest og sydvest.