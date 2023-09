I to et halvt år har influenceren Line Blirup Bidstrup boet med sin mand i et bevaringsværdigt hus på hele 800 kvadratmeter i Svendborg. I mellemtiden er de blevet til en familie på fem, og selv om der er sket mange ting i boligen de sidste par år, er der stadig flere projekter i vente.

Faktisk var det slet ikke Line Blirup Bidstrup,