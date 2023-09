Lyskæder, lanterner og levende lys: Sådan skaber du atmosfære i haven om efteråret

Du kan vælge mellem elektriske lyskæder, der skal i en stikkontakt, eller kæder på batteri, der ofte kan indstilles til at være tændt i aftentimerne og slukket resten af tiden, hvilket er praktisk, så du ikke behøver at huske at gå udenfor og tænde lys hver aften.

Vælger du kæder med bittesmå diodelys, kan de for eksempel arrangeres nede i en glaslanterne i stedet for et levende lys eller i en dekoration med grene, kogler, potter og blomster ved hoveddøren. Også kunstige stearinlys vil være flotte arrangeret på et fad eller stående i glas og hurricanes.

Belysning i drivhuset

Det er efterhånden blevet meget populært at bruge drivhuset som et ”driverhus” – altså et sted, der ikke udelukkende anvendes til dyrkning af sarte planter, men også er indrettet med behagelige møbler, spisebord og et par krukker med blomster, en slags grøn stue. På denne tid af året, hvor det hurtigt bliver mørkt, kan det føles helt magisk at sidde derude og spise eller bare slappe af med lysene tændt, mens mørket falder på. Temperaturen er betragteligt højere i drivhuset end udenfor og kan eventuelt suppleres med en drivhusovn eller elektrisk varme.

Næsten alle drivhusfirmaer har specielle lamper, der passer specifikt til deres husmodeller, men vil du have noget andet, kan du for eksempel bruge de førnævnte lyskæder, eller du kan montere andre udendørs loftslamper i drivhuset.

I dag findes der egentlige gulv- og bordlamper til udendørs, der ligner den slags, vi har indenfor, ligesom du kan vælge smukke lanterner i metal eller bambus med indbyggede solcellepærer. Endelig kan du også pynte op med levende lys i drivhuset – de giver en helt særlig, stemningsfuld effekt, når det skumrer.