»Mit ultimative yndlingsmøbel fandt jeg til 200 kroner i en lade«

Siden Pernille Teglgård og hendes mand Martin overtog deres hus i den østjyske by Søvind for to år siden, har det gennemgået en omfattende forandring. Huset bar nemlig præg af at være blevet renoveret i 1970’erne, og parret, der de seneste otte år har haft eget indretningsfirma sammen, drømte om at føre huset tilbage til opførelsesåret 1907.