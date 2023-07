Bildæk, plastikkasser og murbrokker – usædvanlige idéer kan sagtens indarbejdes i en almindelig have

Gennem årene har jeg besøgt alverdens private haver og haveudstillinger i ind- og udland, og fælles for dem er, at jeg altid kommer hjem propfuld af idéer. Nogen af dem er en direkte inspiration til nye tiltag i min egen have, mens andre er så vilde og vovede, at de bare imponerer med deres storhed, smukke udførelse eller overraskende virkning.