Kan bofællesskaber for singleforældre løse nogle af nutidens store boligproblemer?

Det er et velkendt faktum, at det at finde en bolig i landets større byer mildt sagt kan være udfordrende. Hvis man tilmed er singleforælder, kan det være ekstra svært at finde en bolig, der er til at betale, når man kun har én indkomst. Oveni kan man som voksen hurtigt føle sig ensom, når børnene er puttet, og man ikke har en partner at tale med.