Hvornår er solceller en god idé? »Vi siger nej til huse, hvor solceller alt andet lige vil være en øjebæ«

Til trods for, at den danske sommer bliver varmere og varmere, er vores lille kongerige langt mod nord ikke velsignet med lige så mange solskinstimer som længere mod syd. Alligevel kan det godt betale sig at investere i et solcelleanlæg, for eksempel på taget af boligen, og lade solens stråler oplade alt fra smartphonen til elbilen i garagen.