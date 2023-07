Hvordan istandsætter og indretter man et hjem med et minimalt budget? Det måtte arkitektparret Pia Dyrendahl Staven og Lynge Nørgård Pallesen spørge sig selv om, da de købte en renoveringsmoden anpartslejlighed i København – for han var nyuddannet og havde endnu ikke fået et arbejde, og hele deres opsparing var gået til indskuddet.