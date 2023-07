08/07/2023 KL. 15:00

Et usædvanligt træhus: »Det kommer aldrig til at ligne noget af det andet, der ligger her på vejen«

For tre år siden opstod en mulighed for, at en familie fra Aalborg kunne bygge deres drømmehus i Aarhus. I dag står træhuset som et lysende eksempel på bæredygtigt byggeri på en villavej i den østjyske hovedstad.