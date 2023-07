Havearbejdet blev et pusterum fra sygdom og smerter

For et par uger siden var jeg sammen med min datter og kollega Charlotte på rundrejse i Jylland for at fotografere haver, og vores første besøg var i Dorte og Arne Ørsnæs Jensens smukke have i Øster Hornum ved Støvring. Det var tilfældigvis den dag, det meste af landet blev oversvømmet af skybrud, men iført gummistøvler og regntøj kunne vi konstatere, at haven er lige så smuk i regnvåd tilstand, som den ville have været i sol.