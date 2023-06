Når man taler om planter, der kan spises, tænker de fleste nok mest på krydderurter og forskellige grønne blade. Derudover er der enkelte blomster, som har ry for at være spiselige – her er roser, violer og hyldeblomster nok de mest kendte. Men der findes faktisk et væld af spiselige blomster i haven og naturen, og de fleste af dem har været kendt fra vores forfædres tid og især i medicinske sammenhænge.