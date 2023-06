At Tanja Bryder og Peter Andersen lige skulle finde på at bosætte sig på Anholt, var lidt af en tilfældighed – og så måske alligevel ikke. Parret har aldrig været bange for at prøve noget nyt, hvilket har ført dem vidt omkring og givet dem et hav af utrolige oplevelser. De er begge opvokset i København, hvor de har studeret, og det var også i hovedstaden, de mødte hinanden.