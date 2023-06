Egentlig havde Maria Lyngsø Hougaard og hendes kæreste slet ikke råd til huse og kiggede kun på villalejligheder, hvoraf de faktisk bød på et par stykker, som de kunne se som familiens nye hjem. Men lige pludselig dukkede det gule hus op i deres søgefelt, fordi prisen var sat lavere end de fleste huse i samme postnummer, og de blev enige om at tage ud for at se det.