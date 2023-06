08/06/2023 KL. 10:00

Der bliver flere seniorbofællesskaber end nogensinde: »Når jeg skal væk herfra, bliver det med benene først«

I 2023 planlægger 27 nye seniorbofællesskaber at slå dørene op. Det kan ifølge eksperter spare samfundet for mange udgifter, men der er også faldgruber. For hvad gør man, hvis alle i et samfund bliver gamle på samme tid?