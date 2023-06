03/06/2023 KL. 07:40

En lejelejlighed på 40 kvadratmeter: »Det eneste nye er sofaen«

Sådan siger keramiker Lotte Westphael, som foretrækker gamle ting med skønhed og historie frem for at købe nyt. En sofa fra Hay er det eneste nye i hendes lille lejelejlighed, som vidner om, at man sagtens kan have et rigt og kreativt liv på lidt plads – det handler om organisering og kreativitet.