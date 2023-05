Rigtig mange haveejere har vand i haven – eller et ønske om at få det. Lyden af rislende vand har en magisk tiltrækningskraft og virker fascinerende på de fleste. Nogle ønsker sig en havedam, andre et lille springvand i en balje eller et vandløb. Andre igen drømmer om en større løsning med for eksempel en rislende vandvæg eller sågar en