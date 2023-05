Da Mette Kirk og hendes mand købte murermestervillaen i Aarhus i 2015, var den renoveret i vaskeægte 1970’er-stil med sænkede lofter, paneler i træfiner og glasbyggesten. Siden har de knoklet for at genskabe det romantiske udtryk, der kendetegner et hus fra 1935 – og smukke, skræddersyede elementer som garderobeskabe, badeværelseshylder og sættekasser