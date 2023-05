01/05/2023 KL. 20:45

Fra nedrivningsmoden bungalow til lys familiebolig: » »Det gør ondt at bore huller i vægge, man selv har pudset«

Den tidligere OL-deltager Lin Cenholt og hendes australske kæreste har overtaget en næsten nedrivningsmoden bungalow i Aarhus-kvarteret Holme – og selv om de har valgt at bevare karakteristiske funkisdetaljer, er det unge par ikke bange for at tilføje det hvide, terningformede hus i den højtbeliggende have nye 2022-elementer.