29/04/2023 KL. 19:20

Lille have med store oplevelser

Haven er et fint eksempel på, at det er ikke antallet af kvadratmeter, der er afgørende for mængden af oplevelser. Bag hækken skjuler sig blomstrende frodighed, terrasser, drivhus, frugttræer, bærbuske og meget andet godt.