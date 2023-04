06/04/2023 KL. 14:00

Sådan flytter du en trappe: »Man skal tage højde for plantegningen for begge etager«

En trappe tager meget plads i et rum, og en dårlig placering kan betyde, at en masse kvadrameter ligger “døde” hen. Men hvordan flytter man en eksisterende trappe fra ét sted til et andet? Vi har allieret os med en trappeekspert.