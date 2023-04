Megavillaerne breder sig. Men 40 pct. af alle husstande i Danmark består af én person

For Kenneth Thorsen, hans hustru og deres to børn var det i første omgang ikke planen at bygge et nyt hus fra bunden. På den grund i Lyngby, hvor der nu er lagt fundamentet til en 440 kvadratmeter stor villa, stod oprindeligt et gammelt hus, som familien troede, at de skulle renovere. Det viste sig dog at være et umuligt projekt, for huset