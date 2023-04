08/04/2023 KL. 09:00

For abonnenter

De købte en af Horsens mest markante villaer og renoverede den fra kælder til kvist: »Vores værste fjende er behovet for, at alt skal være perfekt«

Det må have været et sindssygt dyrt hus, da det stod færdigt i 1945. Det mener parret, som købte et af Horsens mest markante villaer og renoverede det gennemgribende – inklusiv et iøjnefaldende trappetårn, som fik nyt udseende ude og inde.