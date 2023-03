Det er ikke nødvendigvis besværligt at bygge bæredygtigt: »Det gælder om at gøre op med vanetænkningen«​

Ifølge FN’s Miljøorganisation står byggebranchen globalt set for 40 pct. af den samlede CO2-udledning, og derfor er der også brug for, at flere bygger med mere bæredygtige og mindre CO2-udledende byggematerialer. Dem er der heldigvis mange af, men præcis hvor bæredygtige materialer som træ, genbrugte mursten og isoleringshamp faktisk er, kommer helt