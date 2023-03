Aktuel designer i DR-program: »Jeg gør det helt klart sværere for mig selv ved at insistere på, at det skal være nyt«

I disse dage ruller det populære DR-program ”Danmarks næste klassiker” over skærmen, og her kan man følge fem designeres anstrengelser for at skabe smukke, funktionelle og tidløse møbler, der kan leve op til de strikse krav, programmets to dommere stiller.

En af deltagerne er 28-årige Kasper Kyster, der med sit sammenklappelige bord